Mimari danışmanlık ofisi ve dekorasyon mağazası, yeni yıl heyecanının yaşandığı günlerde düzenlediği yılbaşı davetinde dostlarıyla bir araya geldi.
18 Aralık 2021 Cumartesi
BEYZA UYANOĞLU
FULYA ÖZKANCA
ROSELLA KARABACAK
BEGÜM GAZİOĞLU BALLI
AYSUN KARABACAK ER BEŞ'İN EV SAHİPLİĞİNDE YENİ YIL DAVETİ VERİLDİ.
SEDEF FENERCİOĞLU
BEYZA UYANOĞLU, BURCU ERSÖZ
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Mağazada yeni yıl kutlaması...
Mimari danışmanlık ofisi ve dekorasyon mağazası, yeni yıl heyecanının yaşandığı günlerde düzenlediği yılbaşı davetinde dostlarıyla bir araya geldi.
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