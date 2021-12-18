Mağazada yeni yıl kutlaması...

Mimari danışmanlık ofisi ve dekorasyon mağazası, yeni yıl heyecanının yaşandığı günlerde düzenlediği yılbaşı davetinde dostlarıyla bir araya geldi.

18 Aralık 2021 Cumartesi

BEYZA UYANOĞLU

FULYA ÖZKANCA

ROSELLA KARABACAK

BEGÜM GAZİOĞLU BALLI

AYSUN KARABACAK ER BEŞ'İN EV SAHİPLİĞİNDE YENİ YIL DAVETİ VERİLDİ.

SEDEF FENERCİOĞLU

BEYZA UYANOĞLU, BURCU ERSÖZ

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Mağazada yeni yıl kutlaması...

Mimari danışmanlık ofisi ve dekorasyon mağazası, yeni yıl heyecanının yaşandığı günlerde düzenlediği yılbaşı davetinde dostlarıyla bir araya geldi.

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