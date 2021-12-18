Stiliyle göz dolduruyor

TANSA MERMERCİ EKŞİOĞLU
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ronit Hakko
Yasemin Özilhan
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Mimari danışmanlık ofisi ve dekorasyon mağazası, yeni yıl heyecanının yaşandığı günlerde düzenlediği yılbaşı davetinde dostlarıyla bir araya geldi.
Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, Türkiye’nin güzelliklerini ziyaret ederek iç turizm hakkında farkındalık yaratmaya Konya ile devam ediyor.
Bahar Yazıcı Şer ve Nilüfer Ademoğulları’nın sahibi olduğu markası, önceki gün Ceren Akın’ın Bebek’teki mağazasında 2022 koleksiyonu davetlilerine tanıttı.
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