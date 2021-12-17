‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ Konya’da... Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin güzelliklerini ziyaret ederek iç turizm hakkında farkındalık yaratmaya Konya ile devam ediyor.