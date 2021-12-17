‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ Konya’da...

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin güzelliklerini ziyaret ederek iç turizm hakkında farkındalık yaratmaya Konya ile devam ediyor.

17 Aralık 2021 Cuma

BİLGE KURU, PERVİN ERSOY, ALİ UMUT TURKAN

ABDULSETTAR YARAR, PERVİN ERSOY

PERVİN, ASLAN CAN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ Konya’da...

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin güzelliklerini ziyaret ederek iç turizm hakkında farkındalık yaratmaya Konya ile devam ediyor.

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‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ Konya’da...

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