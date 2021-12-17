Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin güzelliklerini ziyaret ederek iç turizm hakkında farkındalık yaratmaya Konya ile devam ediyor.
17 Aralık 2021 Cuma
BİLGE KURU, PERVİN ERSOY, ALİ UMUT TURKAN
ABDULSETTAR YARAR, PERVİN ERSOY
PERVİN, ASLAN CAN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ Konya’da...
Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin güzelliklerini ziyaret ederek iç turizm hakkında farkındalık yaratmaya Konya ile devam ediyor.
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