Lezzet dolu davet...

İstanbul'un en sevilen çin restoranı cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla yeniden kapılarını açtı.

16 Aralık 2021 Perşembe

AYKUT VE BANU TARAKÇIOĞLU ÇİFTİ ÖZEL AÇILIŞA BİRLİKTE KATILDI.

İŞ İNSANI SAFFET ULUSOY EŞİ ÖZLEM ULUSOY'LA BİRLİKTE LEZZET DOLU AÇILIŞA KATILDI.

MERAL-İBRAHİM VE NAZLI TANRIVERDİ MİSAFİRLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.

AYŞEGÜL KAYABAY

AZMİ HAMZAOĞLU

CENK-MERVE KIRBEYİ

DUYGU-GÜRHAN ÇARMIKLI

HAKAN-ŞÖHRET KARAMAHMUTOĞLU

HALUK KOLUNSAĞ, BİROL ALTINKILIÇ

İBRAHİM, RECEP TANRIVERDİ

İSMET-NUR ÖZTANIK

MERT DORMAN

MERVE KIRBEYİ, ESMA GÜRAL

MERVE KIRBEYİ, MÜGE ŞAHİNLER, MELİS KOLUNSAĞ

OSMAN-MİHRİBAN MÜFTÜOĞLU

RECEP-AYTEN TANRIVERDİ

GENEL

GENEL

Lezzet dolu davet...

İstanbul'un en sevilen çin restoranı cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla yeniden kapılarını açtı.

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