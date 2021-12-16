Lezzet dolu davet...

AYKUT VE BANU TARAKÇIOĞLU ÇİFTİ ÖZEL AÇILIŞA BİRLİKTE KATILDI.
AYKUT VE BANU TARAKÇIOĞLU ÇİFTİ ÖZEL AÇILIŞA BİRLİKTE KATILDI.
İŞ İNSANI SAFFET ULUSOY EŞİ ÖZLEM ULUSOY'LA BİRLİKTE LEZZET DOLU AÇILIŞA KATILDI.
MERAL-İBRAHİM VE NAZLI TANRIVERDİ MİSAFİRLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.
AYŞEGÜL KAYABAY
AZMİ HAMZAOĞLU
CENK-MERVE KIRBEYİ
DUYGU-GÜRHAN ÇARMIKLI
HAKAN-ŞÖHRET KARAMAHMUTOĞLU
HALUK KOLUNSAĞ, BİROL ALTINKILIÇ
İBRAHİM, RECEP TANRIVERDİ
İSMET-NUR ÖZTANIK
MERT DORMAN
MERVE KIRBEYİ, ESMA GÜRAL
MERVE KIRBEYİ, MÜGE ŞAHİNLER, MELİS KOLUNSAĞ
OSMAN-MİHRİBAN MÜFTÜOĞLU
RECEP-AYTEN TANRIVERDİ
GENEL
GENEL
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