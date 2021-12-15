"Yeni yılda bir çocuğun hayatına dokunun" sloganıyla yola çıkılarak hazırlanan yılbaşı ağacı sosyal sorumluluk projesi düzenlenen bir davet ile tanıtıldı.
15 Aralık 2021 Çarşamba
BURCU ERÇİL KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ'NİN YENİ YILA ÖZEL YAPTIĞI ETKİNLİĞE KATILDI.
ASLI ŞEN ETKİNLİKTE DERNEĞE DESTEK OLDU.
KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ BAŞKANI DİDA KAYMAZ ETKİNLİKTE MİSAFİRLERLE İLGİLENDİ.
ÖZNUR YAKIN ETKİNLİKTE YER ALAN İSİMLER ARASINDAYDI.
İPEK KÖSE
ARZU KUNT
ÇİĞDEM KARAKAYA, BUKET OĞUZ
NICOLAS KIPPER
NALAN, BURCU ERÇİL
GENEL
GENEL
Kansersiz Yaşam Derneği'nden anlamlı proje!
"Yeni yılda bir çocuğun hayatına dokunun" sloganıyla yola çıkılarak hazırlanan yılbaşı ağacı sosyal sorumluluk projesi düzenlenen bir davet ile tanıtıldı.
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