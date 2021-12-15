Kansersiz Yaşam Derneği'nden anlamlı proje!

"Yeni yılda bir çocuğun hayatına dokunun" sloganıyla yola çıkılarak hazırlanan yılbaşı ağacı sosyal sorumluluk projesi düzenlenen bir davet ile tanıtıldı.

15 Aralık 2021 Çarşamba

BURCU ERÇİL KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ'NİN YENİ YILA ÖZEL YAPTIĞI ETKİNLİĞE KATILDI.

ASLI ŞEN ETKİNLİKTE DERNEĞE DESTEK OLDU.

KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ BAŞKANI DİDA KAYMAZ ETKİNLİKTE MİSAFİRLERLE İLGİLENDİ.

ÖZNUR YAKIN ETKİNLİKTE YER ALAN İSİMLER ARASINDAYDI.

İPEK KÖSE

ARZU KUNT

ÇİĞDEM KARAKAYA, BUKET OĞUZ

NICOLAS KIPPER

NALAN, BURCU ERÇİL

GENEL

GENEL

Kansersiz Yaşam Derneği'nden anlamlı proje!

"Yeni yılda bir çocuğun hayatına dokunun" sloganıyla yola çıkılarak hazırlanan yılbaşı ağacı sosyal sorumluluk projesi düzenlenen bir davet ile tanıtıldı.

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