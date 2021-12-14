İyilik dolu yılbaşı festivali!

Yılın en renkli ve keyifli alışveriş festivali olan Christmas Fest, renkli organizasyonuyla gerçekleşti.

14 Aralık 2021 Salı

CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ İSİMLERİNDEN ETEL BALER ZORLU PSM'DE DÜZENLENEN ALIŞVERİŞ FESTİVALİNE KATILDI.

ETEL HANIM ÖZEL ETKİNLİĞE OĞULLARI RALF VE  LEO BALER İLE BİRLİKTE GELDİ.

REYHAN İPEKEL FESTİVALİNE KİTAP ALARAK DESTEK OLDU.

REYHAN İPEKEL, TOÇEV BAŞKANI EBRU UYGUN'UN YENİ KİTABINI ALARAK İMZALATTI.

ÖZNUR YAKIN FESTİVALDE YER ALAN İSİMLER ARASINDAYDI.

EBRU AKEL

ASLI ÖZDEMİR, YEŞİM YILMAZ VE TUĞBA TOSYALI'NIN EV SAHİPLİĞİNDE FGERÇEKLEŞEN ALIŞVERİŞ FESTİVALİ BÜYÜK İLGİ TOPLADI.

AYŞEGÜL ÜNAL

MERAL YAZICI

BURCU ŞENDİR

ARZU ÖZAL

GİZEM TATLICI

KADRİYE OLGAR

SEMA SİPAHİOĞLU

İyilik dolu yılbaşı festivali!

Yılın en renkli ve keyifli alışveriş festivali olan Christmas Fest, renkli organizasyonuyla gerçekleşti.

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