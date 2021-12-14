ETEL HANIM ÖZEL ETKİNLİĞE OĞULLARI RALF VE LEO BALER İLE BİRLİKTE GELDİ.
REYHAN İPEKEL FESTİVALİNE KİTAP ALARAK DESTEK OLDU.
REYHAN İPEKEL, TOÇEV BAŞKANI EBRU UYGUN'UN YENİ KİTABINI ALARAK İMZALATTI.
ÖZNUR YAKIN FESTİVALDE YER ALAN İSİMLER ARASINDAYDI.
EBRU AKEL
ASLI ÖZDEMİR, YEŞİM YILMAZ VE TUĞBA TOSYALI'NIN EV SAHİPLİĞİNDE FGERÇEKLEŞEN ALIŞVERİŞ FESTİVALİ BÜYÜK İLGİ TOPLADI.
AYŞEGÜL ÜNAL
MERAL YAZICI
BURCU ŞENDİR
ARZU ÖZAL
GİZEM TATLICI
KADRİYE OLGAR
SEMA SİPAHİOĞLU
İyilik dolu yılbaşı festivali!
Yılın en renkli ve keyifli alışveriş festivali olan Christmas Fest, renkli organizasyonuyla gerçekleşti.
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