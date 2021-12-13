Şampiyon Hakko...

Ülkenin önemli yelken yarışlarına katılan Vakkorama Sailing Team, Marmaris'te düzenlenen yarışlarda birinci oldu. Takım birincilik ödülünü Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ile birlikte aldı.

13 Aralık 2021 Pazartesi

VAKKORAMA SAILING TEAM MARMARİS'TE DÜZENLENEN YELKENLİ YARIŞLARINDA BİRİNCİ OLDU.

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TAKIM KAPTANI CEM HAKKO TAKIMIYLA BİRLİKTE BİRİNCİLİĞİ KUTLADI.

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

GENEL

Şampiyon Hakko...

Ülkenin önemli yelken yarışlarına katılan Vakkorama Sailing Team, Marmaris'te düzenlenen yarışlarda birinci oldu. Takım birincilik ödülünü Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ile birlikte aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık ve faklı...

Aylin Tahincioğlu
Tarz kombinler

Yasemin Özilhan
Stiliyle göz dolduruyor

Alara Koçibey
Bebek'te keyifli gün...

Zeynep Üstünel, Serra Taşkent ve Aslı Şen Bebek'te objektiflere yansıdı.
İyilik dolu yılbaşı festivali!

Yılın en renkli ve keyifli alışveriş festivali olan Christmas Fest, renkli organizasyonuyla gerçekleşti.
Stiliyle göz dolduruyor

Derin Mermerci
Farklı ve bakımlı...

Begüm Şen
Tarz kombinler

Nevbahar Koç

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.