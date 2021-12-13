Ülkenin önemli yelken yarışlarına katılan Vakkorama Sailing Team, Marmaris'te düzenlenen yarışlarda birinci oldu. Takım birincilik ödülünü Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ile birlikte aldı.
13 Aralık 2021 Pazartesi
VAKKORAMA SAILING TEAM MARMARİS'TE DÜZENLENEN YELKENLİ YARIŞLARINDA BİRİNCİ OLDU.
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TAKIM KAPTANI CEM HAKKO TAKIMIYLA BİRLİKTE BİRİNCİLİĞİ KUTLADI.
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
GENEL
Şampiyon Hakko...
Ülkenin önemli yelken yarışlarına katılan Vakkorama Sailing Team, Marmaris'te düzenlenen yarışlarda birinci oldu. Takım birincilik ödülünü Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ile birlikte aldı.
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