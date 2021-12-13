Irana Shayk, Rihanna, Emily Ratajkowski gibi dünyaca ünlü isimler cadde stilleriyle New York sokaklarında boy gösterdiler.
13 Aralık 2021 Pazartesi
ÜNLÜ MODEL IRANA SHAYK KIZINI NEW YORK CADDELERİNDE DOLAŞTIRIRKEN OBJEKTİFLERE YAKAALNDI.
GÜZEL TOP MODEL EMILY RATAJKOWSKI, BİR MEKANDAN AYRILIRKEN ZEBRA DESENLİ MONT VE ETEĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ.
DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI RIHANNA, İKONİK TARZIYLA NEFES KESTİ.
HAMİLE OYUNCU JENNIFER LAWRENCE ŞIK ELBİSESİYLE POZ VERDİ.
OYUNCU DAKOTA JOHNSON ŞIK TARZIYLA UYUM YAKALAMIŞTI.
CHRISSY TEIGEN
CHLOE GRACE MORETZ
SELENA GOMEZ
ZENDAYA
MERLY STREEP
ERICA JAYNE
Caddenin tarz kadınları...
Irana Shayk, Rihanna, Emily Ratajkowski gibi dünyaca ünlü isimler cadde stilleriyle New York sokaklarında boy gösterdiler.
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