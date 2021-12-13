Caddenin tarz kadınları...

Irana Shayk, Rihanna, Emily Ratajkowski gibi dünyaca ünlü isimler cadde stilleriyle New York sokaklarında boy gösterdiler.

13 Aralık 2021 Pazartesi

ÜNLÜ MODEL IRANA SHAYK KIZINI NEW YORK CADDELERİNDE DOLAŞTIRIRKEN OBJEKTİFLERE YAKAALNDI.

GÜZEL TOP MODEL EMILY RATAJKOWSKI, BİR MEKANDAN AYRILIRKEN ZEBRA DESENLİ MONT VE ETEĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI RIHANNA, İKONİK TARZIYLA NEFES KESTİ.

HAMİLE OYUNCU JENNIFER LAWRENCE ŞIK ELBİSESİYLE POZ VERDİ.

OYUNCU DAKOTA JOHNSON ŞIK TARZIYLA UYUM YAKALAMIŞTI.

CHRISSY TEIGEN

CHLOE GRACE MORETZ

SELENA GOMEZ

ZENDAYA

MERLY STREEP

ERICA JAYNE

Caddenin tarz kadınları...

Irana Shayk, Rihanna, Emily Ratajkowski gibi dünyaca ünlü isimler cadde stilleriyle New York sokaklarında boy gösterdiler.

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