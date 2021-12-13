Genç sosyetik Aslışah Alkoçlar ile eşi Kaan Demirağ ve Edvina Sponza Bebek caddelerinde objektiflere yakalandı.
13 Aralık 2021 Pazartesi
ASLIŞAH ALKOÇLAR İLE EŞİ KAAN DEMİRAĞ BENEK'TEKİ BİR MEKANDA YEMEK YEDİ.
ÇİFT GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYAYA GELEN OĞULLARI CEM'İN ENDER ALKOÇLAR'A BENZEDİĞİNİ SÖYLEDİ.
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
EDVİNA SPONZA ÖNCEKİ GÜN BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YAKALANDI.
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
Bebek ziyaretçileri...
Genç sosyetik Aslışah Alkoçlar ile eşi Kaan Demirağ ve Edvina Sponza Bebek caddelerinde objektiflere yakalandı.
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