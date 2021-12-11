İş insanı Hakan Kosif ve Evelize Kosif yılbaşını ailesi ve dostlarıyla birlikte erken kutladı.
11 Aralık 2021 Cumartesi
EVELİZE VE HAKAN KOSİF ÇİFTİ YENİ YILI AİLE DOSTLARIYLA BİRLİKTE ERKEN KUTLADI.
EVELİZE KOSİF DOSTLARIYLA POZ VERDİ.
EVELİZE, HİLAL KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
Kosifler'den erken yeni yıl kutlaması...
İş insanı Hakan Kosif ve Evelize Kosif yılbaşını ailesi ve dostlarıyla birlikte erken kutladı.
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