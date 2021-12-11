Stiliyle göz dolduruyor

ALARA KOÇİBEY
Alara Koçibey
Aylin Tahincioğlu
Yasemin Özilhan
Derin Mermerci
Begüm Şen
Nevbahar Koç
İş insanı Hakan Kosif ve Evelize Kosif yılbaşını ailesi ve dostlarıyla birlikte erken kutladı.
Fulya Gündoğdu’nun kokulara olan tutkusuyla başlayan markasının ilk mağazasında gerçekleştirdiği yılbaşı davetinde iş, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimleri bir araya geldi.
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