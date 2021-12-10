'Mustafa V. Koç Spor Ödülleri' sahiplerini buldu...

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü" sahiplerini buldu.

10 Aralık 2021 Cuma

MUSTAFA V. KOÇ SPOR ÖDÜLLERİ, ONLİNE GERÇEKLEŞEN TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULDU.

İŞ İNSANI MUSTAFA V. KOÇ'UN EŞİ, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE MUSTAFA V. KOÇ SPOR ÖDÜLÜ JÜRİ BAŞKANI CAROLINE KOÇ, MİLLİ OKÇUMUZ METE GAZOZ'A ÖDÜLÜNÜ TAKDİM ETTİ.

 

CAROLINE KOÇ, METE GAZOZ

MUSTAFA V. KOÇ SPOR ÖDÜLÜ JÜRİ BAŞKANI CAROLINE KOÇ, MUSTAFA V. KOÇ SPOR ÖDÜLÜ'NÜ DİĞER KAZANAN A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI ADINA EDA ERDEM DÜNDAR'A VERDİ.

KOÇ SPOR ÖDÜLÜ JÜRİ BAŞKANI CAROLINE KOÇ

KOÇ HOLDİNG ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA KOÇ 2016 YILINDA GERÇİRDİ KALP KRİZİ SONUCUNDA 55 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.

CAROLINE KOÇ, RAHMİ KOÇ VE ÇİĞDEM SİMAVİ'NİN OĞULLARI OLAN MUSTAFA KOÇ İLE NİKAH MASASINA OTURDU.

CAROLINE KOÇ VE MERHUM MUSTAFA V. KOÇ'UN , ESRA İLE AYLİN ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

CAROLINE-MUSTAFA V. KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

CAROLINE KOÇ

'Mustafa V. Koç Spor Ödülleri' sahiplerini buldu...

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü" sahiplerini buldu.

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