Yeni mağazada yeni yıl daveti!

Şirin Yalçın ve Rosella Karabacak'ın bir yıl önce hayata geçirdikleri dekorasyon markası, yeni yıl tasarımlarını mağazalarında düzenledikleri davetle tanıttı.

09 Aralık 2021 Perşembe

İÇ MİMAR ALARA KOÇİBEY, DEKORASYON ÜRÜNLERİNİ MAĞAZADA İNCELEDİ.

ŞIK STİLİYLE DAVETTE YER ALAN AYLİN TAHİNCİOĞLU, DOSTLARINI YALNIZ BIRAKMADI.

SELİN HABAB ÖZKAYNAK

ÇİĞDEM KAMER, ÖZEL DAVETE YALNIZ KATILMIŞTI.

ROSELLA KARABACAK VE ŞİRİN YALÇIN KONUKLARIYLA ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.

EDA KOSİF

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ASLI ŞEN

NİL UYGUNER

ARZU ATABARUT

BURCU ŞENDİR

GENEL

GENEL

GENEL

Yeni mağazada yeni yıl daveti!

Şirin Yalçın ve Rosella Karabacak'ın bir yıl önce hayata geçirdikleri dekorasyon markası, yeni yıl tasarımlarını mağazalarında düzenledikleri davetle tanıttı.

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