Şirin Yalçın ve Rosella Karabacak'ın bir yıl önce hayata geçirdikleri dekorasyon markası, yeni yıl tasarımlarını mağazalarında düzenledikleri davetle tanıttı.
09 Aralık 2021 Perşembe
İÇ MİMAR ALARA KOÇİBEY, DEKORASYON ÜRÜNLERİNİ MAĞAZADA İNCELEDİ.
ŞIK STİLİYLE DAVETTE YER ALAN AYLİN TAHİNCİOĞLU, DOSTLARINI YALNIZ BIRAKMADI.
SELİN HABAB ÖZKAYNAK
ÇİĞDEM KAMER, ÖZEL DAVETE YALNIZ KATILMIŞTI.
ROSELLA KARABACAK VE ŞİRİN YALÇIN KONUKLARIYLA ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ.
EDA KOSİF
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ASLI ŞEN
NİL UYGUNER
ARZU ATABARUT
BURCU ŞENDİR
GENEL
GENEL
GENEL
Yeni mağazada yeni yıl daveti!
Şirin Yalçın ve Rosella Karabacak'ın bir yıl önce hayata geçirdikleri dekorasyon markası, yeni yıl tasarımlarını mağazalarında düzenledikleri davetle tanıttı.
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