NG Kütahya Seramik Porselen'in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Erkan Güral Fahri Konsolos oldu.
08 Aralık 2021 Çarşamba
NG KÜTAHYA SERAMİK PORSELEN'İN YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERKAN GÜRAL, UKRAYNA FAHRİ KONSOLOSLUĞUNA ATANDI.
ERKAN GÜRAL
ERKAN GÜRAL
ERKAN GÜRAL
ERKAN GÜRAL
GENEL
Ukrayna'dan Güral'a Fahri Konsolosluk!
NG Kütahya Seramik Porselen'in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Erkan Güral Fahri Konsolos oldu.
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