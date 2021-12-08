Ukrayna'dan Güral'a Fahri Konsolosluk!

NG Kütahya Seramik Porselen'in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Erkan Güral Fahri Konsolos oldu.

08 Aralık 2021 Çarşamba

NG KÜTAHYA SERAMİK PORSELEN'İN YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERKAN GÜRAL, UKRAYNA FAHRİ KONSOLOSLUĞUNA ATANDI.

ERKAN GÜRAL

ERKAN GÜRAL

ERKAN GÜRAL

ERKAN GÜRAL

GENEL

 

Ukrayna'dan Güral'a Fahri Konsolosluk!

NG Kütahya Seramik Porselen'in Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Erkan Güral Fahri Konsolos oldu.

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