Yeni yıla özel davet!

Cemiyet hayatının ünlü simaları, Six Senses Kocataş Mansions'ın düzenlediği yeni yıl davetinde bir araya geldi.

06 Aralık 2021 Pazartesi

FERYAL GÜLMAN YENİ YILA ÖZEL DÜZENLENEN ETKİNLİĞE KATILDI.

PINAR HOTİÇ'DE ÖZEL ETKİNLİKTE YER ALDI.

İŞ İNSANI MEHMET ALİ BERKMAN EŞİ JÜLİDE BERKMAN İLE BİRLİKTE YENİ SENEYE ÖZEL YAPILAN DAVETTE OBJEKTİFLERE YANSIDI.

İDİL FIRAT ETKİNLİĞİN ŞIK İSİMLERİNDENDİ.

İPEK VE BERK KÖSE ÇİFTİ DÜZENLENEN DAVETE BİRLİKTE GELDİ.

TUĞÇE PEKSAYAR

FÜSUN, TALYA, KAYRA KURAN

ZAFER KOZANOĞLU, YONCA GÜROL

ARZU DEMİRER- BESTE YURTTAŞ

NEBİ OZAN ÖZDEMİR

ARZU KUNT

ARZU ÖZAL

GİLMAN-MESUT KARADENİZ

PINAR-VEDAT UYGUN

SİBEL KERİMOĞLU

SERAP SARI

Yeni yıla özel davet!

Cemiyet hayatının ünlü simaları, Six Senses Kocataş Mansions'ın düzenlediği yeni yıl davetinde bir araya geldi.

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