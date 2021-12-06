Yeni yıla özel davet!

FERYAL GÜLMAN YENİ YILA ÖZEL DÜZENLENEN ETKİNLİĞE KATILDI.
FERYAL GÜLMAN YENİ YILA ÖZEL DÜZENLENEN ETKİNLİĞE KATILDI.
PINAR HOTİÇ'DE ÖZEL ETKİNLİKTE YER ALDI.
İŞ İNSANI MEHMET ALİ BERKMAN EŞİ JÜLİDE BERKMAN İLE BİRLİKTE YENİ SENEYE ÖZEL YAPILAN DAVETTE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
İDİL FIRAT ETKİNLİĞİN ŞIK İSİMLERİNDENDİ.
İPEK VE BERK KÖSE ÇİFTİ DÜZENLENEN DAVETE BİRLİKTE GELDİ.
TUĞÇE PEKSAYAR
FÜSUN, TALYA, KAYRA KURAN
ZAFER KOZANOĞLU, YONCA GÜROL
ARZU DEMİRER- BESTE YURTTAŞ
NEBİ OZAN ÖZDEMİR
ARZU KUNT
ARZU ÖZAL
GİLMAN-MESUT KARADENİZ
PINAR-VEDAT UYGUN
SİBEL KERİMOĞLU
SERAP SARI
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