Boğaz'da enerji topladılar...

İş insanı Hüsnü Güreli ve eşi Asuman Güreli hafta sonunu Bebek'te spor yaparak değerlendirdi.

06 Aralık 2021 Pazartesi

ESKİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ HÜSNÜ GÜRELİ EŞİ ASUMAN GÜRELİ İLE SPOR YAPTI.

HAFTA SONUNU BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPARAK DEĞERLENDİREN GÜRELİ ÇİFTİ UZUN BİR YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ.

HÜSNÜ-ASUMAN GÜRELİ

HÜSNÜ GÜRELİ

HÜSNÜ GÜRELİ

HÜSNÜ GÜRELİ

Boğaz'da enerji topladılar...

İş insanı Hüsnü Güreli ve eşi Asuman Güreli hafta sonunu Bebek'te spor yaparak değerlendirdi.

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