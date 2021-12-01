Moda Ödülleri'nde şıklık yarışı!

Moda Ödülleri, Billy Porter'ın ev sahipliğinde Royal Albert Hall'da sahiplerini buldu.

01 Aralık 2021 Çarşamba

DÜNYACA ÜNLÜ MODEL ADRIANA LIMA KIRMIZI HALIDA BEYAZ ELBİSESİYLE NEFES KESTİ.

ŞARKICI DUA LIPA, MAXIMILLIAN DAVIS İMZALI KIYAFETİYLE KIRMIZI HALIDA BOY GÖSTERDİ.

ROMEO BECKHAM GECEYE KIZ ARKADAŞI MIA REGAN İLE BİRLİKTE KATILDI.

PRIYANKA CHOPRA VE EŞİ NICK JONAS ÖDÜL TÖRENİNDE UYUMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ.

DEMI MOORE

WINNIE HARLOW

KRIS JENNER

SHANINA SHAIK

BILLY PORTER

WALLIS DAY

INDYA MOORE

KATE BECKINSALE

MIA REGAN

LEOMIE ANDERSON

BILLIE PIPER

HANNAH JOHN KAMEN

IRIS LAW

KEHLANI

Moda Ödülleri'nde şıklık yarışı!

Moda Ödülleri, Billy Porter'ın ev sahipliğinde Royal Albert Hall'da sahiplerini buldu.

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