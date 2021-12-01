Moda Ödülleri'nde şıklık yarışı!

DÜNYACA ÜNLÜ MODEL ADRIANA LIMA KIRMIZI HALIDA BEYAZ ELBİSESİYLE NEFES KESTİ.
DÜNYACA ÜNLÜ MODEL ADRIANA LIMA KIRMIZI HALIDA BEYAZ ELBİSESİYLE NEFES KESTİ.
ŞARKICI DUA LIPA, MAXIMILLIAN DAVIS İMZALI KIYAFETİYLE KIRMIZI HALIDA BOY GÖSTERDİ.
ROMEO BECKHAM GECEYE KIZ ARKADAŞI MIA REGAN İLE BİRLİKTE KATILDI.
PRIYANKA CHOPRA VE EŞİ NICK JONAS ÖDÜL TÖRENİNDE UYUMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ.
DEMI MOORE
WINNIE HARLOW
KRIS JENNER
SHANINA SHAIK
BILLY PORTER
WALLIS DAY
INDYA MOORE
KATE BECKINSALE
MIA REGAN
LEOMIE ANDERSON
BILLIE PIPER
HANNAH JOHN KAMEN
IRIS LAW
KEHLANI
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