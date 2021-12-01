Sağlıklı yaşam için bir arada...

Spa sektöründe hizmet veren bakım merkezi, 13. şubesini cemiyet hayatından ünlü isimlerininde katılımıyla açtı.

01 Aralık 2021 Çarşamba

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ PERVİN ERSOY SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YAPILAN ETKİNLİĞE KATILDI.

İŞ İNSANI SUZAN TOPLUSOY DA ETKİNLİKTE YER ALDI.

KENDİNE AİT MÜCEVHER MARKASI BULUNAN İŞ KADINI ÖZNUR YAKIN DA SAĞLIĞA ÖNEM VEREN ÖZEL LANSMANDA BULUNDU.

ŞEBNEM AKMAN BALTA, BİLGE KURU

HÜLYA KALYONCU

ŞÜKRAN GÜZELİŞ

SANEM İÇİL

SİNEM ERİŞ

GENEL

Sağlıklı yaşam için bir arada...

Spa sektöründe hizmet veren bakım merkezi, 13. şubesini cemiyet hayatından ünlü isimlerininde katılımıyla açtı.

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