Spa sektöründe hizmet veren bakım merkezi, 13. şubesini cemiyet hayatından ünlü isimlerininde katılımıyla açtı.
01 Aralık 2021 Çarşamba
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EŞİ PERVİN ERSOY SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YAPILAN ETKİNLİĞE KATILDI.
İŞ İNSANI SUZAN TOPLUSOY DA ETKİNLİKTE YER ALDI.
KENDİNE AİT MÜCEVHER MARKASI BULUNAN İŞ KADINI ÖZNUR YAKIN DA SAĞLIĞA ÖNEM VEREN ÖZEL LANSMANDA BULUNDU.
ŞEBNEM AKMAN BALTA, BİLGE KURU
HÜLYA KALYONCU
ŞÜKRAN GÜZELİŞ
SANEM İÇİL
SİNEM ERİŞ
GENEL
Sağlıklı yaşam için bir arada...
Spa sektöründe hizmet veren bakım merkezi, 13. şubesini cemiyet hayatından ünlü isimlerininde katılımıyla açtı.
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