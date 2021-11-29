GS Başkanı son yolculuğuna uğurlandı!

İş ve spor dünyasından Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz vefat etti. Cengiz'in naaşı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki cenaze töreninin ardından defnedildi.

29 Kasım 2021 Pazartesi

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN CENGİZ'İN CENAZE TÖRENİNE KATILARAK MUSTAFA CENGİZ'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.

CENAZE TÖRENİNE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ALİ KOÇ'DA KATILDI.

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ DE CENAZEYE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.

İŞ İNSANI FARUK SÜREN VE LÜTFÜ ARIBOĞAN CENAZE TÖRENİNE BİRLİKTE GELDİ.

NİHAT ÖZDEMİR

İŞ İNSANI ADNAN POLAT TÖRENE KATILARAK GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI.

GENEL

GENEL

GENEL

MUSTAFA CENGİZ

MUSTAFA CENGİZ

MUSTAFA CENGİZ

MUSTAFA CENGİZ

MUSTAFA CENGİZ

MUSTAFA CENGİZ

MUSTAFA CENGİZ

GS Başkanı son yolculuğuna uğurlandı!

İş ve spor dünyasından Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz vefat etti. Cengiz'in naaşı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki cenaze töreninin ardından defnedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz kombinler

Derin Mermerci
Farklı ve bakımlı...

Ayşe Boyner
Şıklığıyla göz dolduruyor

Aylin Tahincioğlu
Tarz kombinler

Caroline Koç

Şıklığıyla göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Şık ve faklı...

Begüm Şen

GS Başkanı son yolculuğuna uğurlandı!

İş ve spor dünyasından Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz vefat etti. Cengiz'in naaşı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki cenaze töreninin ardından defnedildi.
Aşıkların Etiler turu...

Aşklarına doludizgin devam eden Alara Koçibey ve Eren Morova çifti Etiler'de objektiflere yakalandı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.