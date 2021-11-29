GS Başkanı son yolculuğuna uğurlandı!

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN CENGİZ'İN CENAZE TÖRENİNE KATILARAK MUSTAFA CENGİZ'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.
CENAZE TÖRENİNE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ALİ KOÇ'DA KATILDI.
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ DE CENAZEYE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
İŞ İNSANI FARUK SÜREN VE LÜTFÜ ARIBOĞAN CENAZE TÖRENİNE BİRLİKTE GELDİ.
NİHAT ÖZDEMİR
İŞ İNSANI ADNAN POLAT TÖRENE KATILARAK GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI.
GENEL
GENEL
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MUSTAFA CENGİZ
MUSTAFA CENGİZ
MUSTAFA CENGİZ
MUSTAFA CENGİZ
MUSTAFA CENGİZ
MUSTAFA CENGİZ
MUSTAFA CENGİZ
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