Ünlü modacı hayatını kaybetti!

Moda dünyasının önemli tasarımcılarından olan Virgil Abloh, 41 yaşında hayatını kaybetti.

29 Kasım 2021 Pazartesi

MODA DÜNYASININ ÖNEMLİ TASARIMCILARINDAN VİRGİL ABLOH HAYATINI KAYBETTİ.

VİRGİL ABLOH, KENDALL JENNER GİBİ ÜNLÜ MANKENLERİ GİYİNDİRDİ.

VİRGİL ABLO, BELLA HADID

VİRGİL ABLOH FRANSIZ LÜKS MODA DEVİ LOUIS VUITTON'UN ERKEK GİYİMİNİN BAŞ TASARIMCISIYDI.

 

VİRGİL ABLOH KURDUĞU SOKAK GİYİM MARKASI OFF-WHİTE'I KURDU.

 

VİRGİL ABLOH

VİRGİL ABLOH

Ünlü modacı hayatını kaybetti!

Moda dünyasının önemli tasarımcılarından olan Virgil Abloh, 41 yaşında hayatını kaybetti.

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