SANEM TEZMAN TEKNEYE EŞİ RALF TEZMAN'IN DA YARDIMIYLA BİNDİ.
RALF-SANEM TEZMAN
RALF-SANEM TEZMAN
RALF-SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
Tezmanlar Bebek'te...
Sosyetenin genç temsilcilerinden olan Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, hafta sonu Bebek'te çocuklarıyla birlikte Boğaz turu attı.
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