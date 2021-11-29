Tezmanlar Bebek'te...

Sosyetenin genç temsilcilerinden olan Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, hafta sonu Bebek'te çocuklarıyla birlikte Boğaz turu attı.

29 Kasım 2021 Pazartesi

İŞ ADAMI RALF TEZMAN EŞİ SANEM TEZMAN'I TEKNEYLE BEBEK PARKI'NDAN ALDI.

SANEM TEZMAN BEBEK'TE EŞİ RALF TEZMAN İLE BULUŞTU.

SANEM TEZMAN TEKNEYE EŞİ RALF TEZMAN'IN DA YARDIMIYLA BİNDİ.

RALF-SANEM TEZMAN

RALF-SANEM TEZMAN

RALF-SANEM TEZMAN

SANEM TEZMAN

Tezmanlar Bebek'te...

Sosyetenin genç temsilcilerinden olan Ralf Tezman ve eşi Sanem Tezman, hafta sonu Bebek'te çocuklarıyla birlikte Boğaz turu attı.

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