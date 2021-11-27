Kumaş tasarımları 15. İTHİB'de yarıştı!

İŞ İNSANI OLGUN ZORLU 15. İSTANBUL İTHİB KUMAŞ TASARIM YARIŞMASININ SONUÇLANDIĞI ÖZEL GECEYE EŞİ BERRİN ZORLU İLE BİRLİKTE KATILDI.
İŞ İNSANI OLGUN ZORLU 15. İSTANBUL İTHİB KUMAŞ TASARIM YARIŞMASININ SONUÇLANDIĞI ÖZEL GECEYE EŞİ BERRİN ZORLU İLE BİRLİKTE KATILDI.
İPEKYOL YÖNETİM KURULU ÜYESİ NEJDET AYAYDIN ÖZEL TASARIMLARIN SEÇİLDİĞİ GECEYE EŞİ EMEL AYAYDIN İLE BİRLİKTE GELDİ.
HANDE SEZER PEKCAN VE EŞİ LEVENT PEKCAN ÖZEL KUMAŞ TASARIMLARINI GECEDE GÖRME FIRSATI BULDU.
İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSMAİL GÜLLE VE EŞİ ŞEHNAZ GÜLLE ÖZEL GECEDE BİRLİKTE YER ALDI.
İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSMAİL GÜLLE, 15. İSTANBUL İTHİB KUMAŞ TASARIM YARIŞMASININ BİRİNCİSİ ÖZLEM AKGÜL'E ÖDÜLÜNÜ VERDİ.
AHMET ÖKSÜZ, RIZA TUNA TURAGAY, İSMAİL GÜLLE, MUSTAFA GÜLTEPE
FATİH BİLİCİ, NEJDET AYAYDIN
İSMAİL-ŞEHNAZ GÜLLE, AHMET ÖKSÜZ
İSMAİL GÜLLE, ÖZLEM DAYLAN BOZOĞLAN, RIZA TUNA TURAGAY, AHMET ÖKSÜZ
AHMET ÖKSÜZ, TUVANA BÜYÜKÇINAR, FATİH BİLİCİ
EBRU AKEL
SERAP-VOLKAN SARI
YASEMİN, NEDRET TACİROĞLU
ADİL-ESİN PESİNLER
ÖZLEM SÜER
ÖZLEM SÜER, BÜŞRA ORAKÇIOĞLU, YASEMİN TACİROĞLU
ARZU KUNT
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