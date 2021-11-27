İş insanı Osman Çarmıklı, sabahın erken saatlerinde Boğaz'a karşı form tuttu.
27 Kasım 2021 Cumartesi
İŞ İNSANI OSMAN ÇARMIKLI, BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
Boğaz'da sabah sporu!
İş insanı Osman Çarmıklı, sabahın erken saatlerinde Boğaz'a karşı form tuttu.
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