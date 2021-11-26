Başarım Sensin Derneği’nden özel sergi...

Başarım Sensin Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen "Ağaçlar Toprağın Göğe Yazdığı Şiirlerdir" isimli fotoğraf sergisi cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla kapılarını açtı.

26 Kasım 2021 Cuma

BAŞARIM SENSİN DERNEĞİ BAŞKANI ŞULE ARGÜDER 'AĞAÇLAR TOPRAĞIN GÖĞE YAZDIĞI ŞİİRLERDİR' İSİMLİ FOTOĞRAF SERGİSİNE DERNEĞİ ADINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

BAŞARIM SENSİN DERNEĞİ BAŞKANI ŞULE ARGÜDER, PROJENİN GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAYAN SANATÇI ECE ÇAKIROĞLU'NA DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ.

BAŞARIM SENSİN DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZGE ARGÜDER SANDER'DE ÖZEL PROJEYE DESTEK OLDU.

ÖZNUR YAKIN

SİBEL KERİMOĞLU

GÜLAY YEDEKÇİ, ŞULE ARGÜDER

FULYA GÜNDOĞDU

ASLI DAVUT, AYŞE BURCU KAYA

ZEYNEP GERMEN

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Başarım Sensin Derneği’nden özel sergi...

Başarım Sensin Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen "Ağaçlar Toprağın Göğe Yazdığı Şiirlerdir" isimli fotoğraf sergisi cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla kapılarını açtı.

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