Başarım Sensin Derneği’nden özel sergi...

BAŞARIM SENSİN DERNEĞİ BAŞKANI ŞULE ARGÜDER 'AĞAÇLAR TOPRAĞIN GÖĞE YAZDIĞI ŞİİRLERDİR' İSİMLİ FOTOĞRAF SERGİSİNE DERNEĞİ ADINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
BAŞARIM SENSİN DERNEĞİ BAŞKANI ŞULE ARGÜDER 'AĞAÇLAR TOPRAĞIN GÖĞE YAZDIĞI ŞİİRLERDİR' İSİMLİ FOTOĞRAF SERGİSİNE DERNEĞİ ADINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.
BAŞARIM SENSİN DERNEĞİ BAŞKANI ŞULE ARGÜDER, PROJENİN GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAYAN SANATÇI ECE ÇAKIROĞLU'NA DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ.
BAŞARIM SENSİN DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZGE ARGÜDER SANDER'DE ÖZEL PROJEYE DESTEK OLDU.
ÖZNUR YAKIN
SİBEL KERİMOĞLU
GÜLAY YEDEKÇİ, ŞULE ARGÜDER
FULYA GÜNDOĞDU
ASLI DAVUT, AYŞE BURCU KAYA
ZEYNEP GERMEN
GENEL
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