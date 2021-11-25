Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin güzelliklerini ziyaret ederek iç turizm hakkında farkındalık yaratmaya Kapadokya ile devam ediyor.
25 Kasım 2021 Perşembe
PERVİN ERSOY HER ŞEHRİ ÜNLÜLERLE GEZİYORUZ PROJESİ KAPSAMINDA KAPADOKYA'YA GİTTİ.
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
GENEL
GENEL
GENEL
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz Kapadokya'da...
Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin güzelliklerini ziyaret ederek iç turizm hakkında farkındalık yaratmaya Kapadokya ile devam ediyor.
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