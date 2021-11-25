Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz Kapadokya'da... Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin güzelliklerini ziyaret ederek iç turizm hakkında farkındalık yaratmaya Kapadokya ile devam ediyor.