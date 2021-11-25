Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz Kapadokya'da...

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin güzelliklerini ziyaret ederek iç turizm hakkında farkındalık yaratmaya Kapadokya ile devam ediyor.

25 Kasım 2021 Perşembe

PERVİN ERSOY HER ŞEHRİ ÜNLÜLERLE GEZİYORUZ PROJESİ KAPSAMINDA KAPADOKYA'YA GİTTİ.

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

GENEL

GENEL

GENEL

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz Kapadokya'da...

Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesi, Türkiye'nin güzelliklerini ziyaret ederek iç turizm hakkında farkındalık yaratmaya Kapadokya ile devam ediyor.

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Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, Türkiye’nin güzelliklerini ziyaret ederek iç turizm hakkında farkındalık yaratmaya Kapadokya ile devam ediyor.
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