Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck ile aşk yaşayan şarkıcı Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri'ne sahnede giydiği gelinliğe benzeyen elbisesiyle damgasını vurdu.
25 Kasım 2021 Perşembe
DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI JENNIFER LOPEZ, AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİ'NDE GELİNLİKLE SAHNE ALDI.
ŞOVUNA İLK SİYAH BİR ELBİSEYLE BAŞLAYAN LOPEZ, DAHA SONRA BEYAZ TÜL ELBİSE GİYEN ŞARKICI, KOMBİNİNİ DUVAĞI İLE TAMAMLAMIŞTI.
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ 17 YIL SONRA OYUNCU SEVGİLİSİ BEN AFFLECK İLE TEKRAR İLİŞKİ YAŞAMAYA BAŞLADI.
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
Lopez'den gelinlikli şov!
Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck ile aşk yaşayan şarkıcı Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri'ne sahnede giydiği gelinliğe benzeyen elbisesiyle damgasını vurdu.
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