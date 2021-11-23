Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu!

ABD'nin Los Angeles kentinde bulundan Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen ve sunuculuğunu Cardi B'nin yaptığı Amerikan Müzik Ödülleri (AMAs) sahiplerini buldu.

23 Kasım 2021 Salı

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI JENNIFER LOPEZ AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİNDE SAHNE ALARAK İZLEYENLERİ MEST ETTİ.

ŞARKICI CARDI B İHTİŞAMLI KOSTÜMLERİYLE KIRMIZI HALIDA GÖZ DOLDURDU.

CARDI B

GÜNEY KORELİ BTS GRUBU ÖDÜL TÖRENİNE DAMGA VURDU.

OYUNCU MADELYN CLINE AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİNDE ŞIK ELBİSESİYLE YER ALDI. 

MANKEN WINNIE HARLOW KIRMIZI HALIDA TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.

HALLE BAILEY DEKOLTELİ ELBİSESİYLE NEFES KESTİ.

J.B. SMOOVE, SHAHIDAH OMAR

MACHINE GUN KELLY, GECEYE KIZI CAISE COLSON BAKER İLE KATILDI.

JOJO SIWA

OLIVIA RODRIGO

JOJO

GECE MUHTEŞEM ŞOVLARA SAHNE OLDU.

GENEL

GENEL

Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu!

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