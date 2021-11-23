Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu!

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI JENNIFER LOPEZ AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİNDE SAHNE ALARAK İZLEYENLERİ MEST ETTİ.
DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI JENNIFER LOPEZ AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİNDE SAHNE ALARAK İZLEYENLERİ MEST ETTİ.
ŞARKICI CARDI B İHTİŞAMLI KOSTÜMLERİYLE KIRMIZI HALIDA GÖZ DOLDURDU.
CARDI B
GÜNEY KORELİ BTS GRUBU ÖDÜL TÖRENİNE DAMGA VURDU.
OYUNCU MADELYN CLINE AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİNDE ŞIK ELBİSESİYLE YER ALDI.
MANKEN WINNIE HARLOW KIRMIZI HALIDA TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.
HALLE BAILEY DEKOLTELİ ELBİSESİYLE NEFES KESTİ.
J.B. SMOOVE, SHAHIDAH OMAR
MACHINE GUN KELLY, GECEYE KIZI CAISE COLSON BAKER İLE KATILDI.
JOJO SIWA
OLIVIA RODRIGO
JOJO
GECE MUHTEŞEM ŞOVLARA SAHNE OLDU.
GENEL
GENEL
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