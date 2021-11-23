Geçtiğimiz aylarda ilk annelik heyecanını yaşayan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, oğlu ile birlikte yürüyüşe çıktı.
23 Kasım 2021 Salı
SOSYETİK GÜZEL ASLIŞAH ALKOÇLAR, OĞLU CEM İLE BİRLİKTE YÜRÜYÜŞE ÇIKTI.
ASLIŞAH ALKOÇLAR
ASLIŞAH ALKOÇLAR
ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ 5 ŞUBAT'TA GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.
ASLIŞAH ALKOÇLAR VE EŞİ KAAN DEMİRAĞ EKİM AYINDA SABAH SAATLERİNDE BEBEĞİ CEM'İ DÜNYAYA GETİRMİŞTİ.
ASLIŞAH ALKOÇLAR
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
Anne-oğul yürüyüşte...
Geçtiğimiz aylarda ilk annelik heyecanını yaşayan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, oğlu ile birlikte yürüyüşe çıktı.
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