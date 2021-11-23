Ailece kutlama...

Uzun süredir oyuncu Hande Subaşı ile birlikte olan işadamı Alican Ulusoy, annesinin yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.

23 Kasım 2021 Salı

ALİCAN ULUSOY KIZ ARKADAŞI HANDE SUBAŞI İLE BİRLİKTE ANNESİ TÜLAY ULUSOY'UN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI.

AŞKLARINI DOLU DİZGİN YAŞAYAN GENÇ İŞ İNSANI ALİCAN ULUSOY VE OYUNCU SEVGİLİSİ HANDE SUBAŞI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİRLİKTE MARDİN'E SEYAHAT ETMİŞTİ.

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI

Ailece kutlama...

Uzun süredir oyuncu Hande Subaşı ile birlikte olan işadamı Alican Ulusoy, annesinin yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz kombinler

Caroline Koç

Şıklığıyla göz dolduruyor

Nevbahar Koç
Şık ve faklı...

Begüm Şen

Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu!

ABD'nin Los Angeles kentinde bulundan Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen ve sunuculuğunu Cardi B'nin yaptığı Amerikan Müzik Ödülleri (AMAs) sahiplerini buldu.
Anne-oğul yürüyüşte...

Geçtiğimiz aylarda ilk annelik heyecanını yaşayan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, oğlu ile birlikte yürüyüşe çıktı.
Ailece kutlama...

Uzun süredir oyuncu Hande Subaşı ile birlikte olan işadamı Alican Ulusoy, annesinin yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.
Caddelerde keyifli gün!

Bebek'te güzel bir gün geçiren İstanbul cemiyet hayatından Zeynep Üstünel, Didem-Erhan Kurdoğlu ve Dilek Hanif gibi ünlü isimler, yürüyüş yaptı.
Şık ve faklı...

Melisa Von Faber Castell

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.