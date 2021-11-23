AŞKLARINI DOLU DİZGİN YAŞAYAN GENÇ İŞ İNSANI ALİCAN ULUSOY VE OYUNCU SEVGİLİSİ HANDE SUBAŞI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİRLİKTE MARDİN'E SEYAHAT ETMİŞTİ.
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
ALİCAN ULUSOY, HANDE SUBAŞI
Ailece kutlama...
Uzun süredir oyuncu Hande Subaşı ile birlikte olan işadamı Alican Ulusoy, annesinin yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.
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