Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Emin Cankurtaran'ın oğlu, Prof. Dr. Özlem Cankurtaran'ın eşi Cüneyt Cankurtaran hayatını kaybetti
22 Kasım 2021 Pazartesi
İŞ İNSANI ALİ KOÇ, FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NÜN ESKİ BAŞKANLARINDAN EMİN CANKURTARAN'IN OĞLU CÜNEYT CANKURTARAN'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI.
CENAZE TÖRENİNDE HAZIR BULUNAN FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ, MERHUM CÜNEYT CANKURTARAN'IN EŞİ ÖZLEM CANKURTARAN'A BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİMLA TÜRKER BEYAZIT, ATASAY KAMER VE BURAK YAKIN CENAZE TÖRENİNE KATILAN İSİMLER ARASINDAYDI.
CÜNEYT CANKURTARAN PROF. DR. ÖZLEM CANKURTARAN İLE EVLİYDİ.
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
Cankurtaran'a hüzünlü veda...
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Emin Cankurtaran'ın oğlu, Prof. Dr. Özlem Cankurtaran'ın eşi Cüneyt Cankurtaran hayatını kaybetti
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