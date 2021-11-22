Bebek'te yürüyüş yapan Ekin-Polat Gülman, iş insanı Ralf Tezman ve Murat Özyeğin güzel havanın tadını çıkardı.
22 Kasım 2021 Pazartesi
GENÇ İŞ İNSANI RALF TEZMAN ÖNCEKİ GÜN BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI.
RALF TEZMAN
İŞLERİNİ HALLETMEK İÇİN BEBEK'E GELEN RALF TEZMAN, ATM'DEN PARA ÇEKTİKTEN SONRA BEBEK'TEN AYRILDI.
FİBA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT ÖZYEĞİN, ARKADAŞIYLA BEBEK'TE FORM TUTTU.
MURAT ÖZYEĞİN
EKİN VE POLAT GÜLMAN ÇİFTİ OĞULLARIYLA BİRLİKTE BEBEK'TEYDİ.
EKİN-POLAT GÜLMAN
Bebek yine cıvıl cıvıl...
Bebek'te yürüyüş yapan Ekin-Polat Gülman, iş insanı Ralf Tezman ve Murat Özyeğin güzel havanın tadını çıkardı.
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