İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte Mardin ve Diyarbakır'a gezi gerçekleştirdi.
20 Kasım 2021 Cumartesi
EPOS 7 DERNEĞİ ÜYELERİ MARDİN VE DİYARBAKIR'I GEZDİ.
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
GENEL
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
Epos 7 Derneği Mardin'de...
İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte Mardin ve Diyarbakır'a gezi gerçekleştirdi.
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