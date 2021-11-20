Tarz kombinler

CAROLINE KOÇ
Caroline Koç
Nevbahar Koç
Begüm Şen
Melisa Von Faber Castell
Berrin Zorlu
Oya Eczacıbaşı
İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte Mardin ve Diyarbakır'a gezi gerçekleştirdi.
İş insanı Nejdet Ayaydın ve eşi Emel Ayaydın, kızları Yağmur'u görmek için Londra'ya gitti.
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