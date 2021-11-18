Sosyeteye özel davet...

SERRA TÜRKER MARKASININ YENİ KOLEKSİYONU TANITTI. ANNESİ DİLEK TÜRKER, ETKİNLİKTE KIZINI YALNIZ BIRAKMADI.
SERRA TÜRKER MARKASININ YENİ KOLEKSİYONU TANITTI. ANNESİ DİLEK TÜRKER, ETKİNLİKTE KIZINI YALNIZ BIRAKMADI.
AYLİN TAHİNCİOĞLU MARKANIN ÖZEL KOLEKSİYONUNU GÖRMEYE GELENLER ARASINDAYDI.
YASEMİN ÖZYEĞİN DAVETTE DOSTLARI MİNA TÜRKER VE BAŞAK KARAEVLİ İLE BİR ARAYA GELDİ.
ZEYNEP ÇARMIKLI, SOSYETENİN KATILDIĞI ETKİNLİKTE EV KOLEKSİYONUNDAN ÜRÜNLER SATIN ALDI.
BEGÜM GAZİOĞLU BALLI DAVETE YALNIZ KATILDI.
LARA TÜRKER ÜNSAL ETKİNLİKTE KARDEŞİ SERRA TÜRKER'E DESTEK OLDU.
ŞİRİN YALÇIN, YENİ KOLEKSİYON HAKKINDA BİLGİ ALDI.
İŞ İNSANI HALDUN ÜSTÜNEL'İN EŞİ ZEYNEP ÜSTÜNEL ETKİNLİKTE KOLEKSİYONU İNCELEDİ.
ŞEBNEM ÇAPA
DEMET HANİF
ASLI EKŞİOĞLU
DİLEK TÜRKER, YONCA EBUZZİYA
MİNA TÜRKER
MERİH TURAN
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