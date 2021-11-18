Ayşe Boyner ve Cem Telvi boşanıyor...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in kızı Ayşe Boyner, geçen yıl evlendiği Cem Telvi'ye boşanma davası açtı.

18 Kasım 2021 Perşembe

AYŞE BOYNER, CEM TELVİ İLE 11 EKİM 2020'DE AYVALIK'TA NİKAH MASASINA OTURMUŞTU.

BOYNER VE TELVİ ÇİFTİ BİR YIL SONRA AYRILMA KARARI ALDI.

AYŞE BOYNER, CEM TELVİ ÇİFTİ AİLE ÜYELERİNİN KATILDIĞI BİR NİKAH TÖRENİYLE AYVALIK'TA EVLENMİŞTİ.

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Ayşe Boyner ve Cem Telvi boşanıyor...

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in kızı Ayşe Boyner, geçen yıl evlendiği Cem Telvi'ye boşanma davası açtı.

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Ayşe Boyner ve Cem Telvi boşanıyor...

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