BOYNER VE TELVİ ÇİFTİ BİR YIL SONRA AYRILMA KARARI ALDI.
AYŞE BOYNER, CEM TELVİ ÇİFTİ AİLE ÜYELERİNİN KATILDIĞI BİR NİKAH TÖRENİYLE AYVALIK'TA EVLENMİŞTİ.
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Ayşe Boyner ve Cem Telvi boşanıyor...
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in kızı Ayşe Boyner, geçen yıl evlendiği Cem Telvi'ye boşanma davası açtı.
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