Türkiye'nin önde gelen iş kadınları, Fiolas'ın kurucusu Fulya Gündoğdu'nun İstanbul'da gerçekleşen davetinde buluştu.
17 Kasım 2021 Çarşamba
İŞ İNSANI PINAR HOTİÇ DAVETE YALNIZ KATILDI
DENİZ ÜLKE AYIBOĞAN
KAGİDER BAŞKANI EMİNE ERDEM İŞ KADINLARINI BULUŞTURAN DAVETE KATILDI.
DAVETİN EV SAHİBİ FULYA GÜNDOĞDU, YELDA İPEKLİ İLE BİRLİKTE KONUŞMA YAPTI.
MELTEM KAZAZ
MÜGE SEVİL
İş kadınları buluştu!
Türkiye'nin önde gelen iş kadınları, Fiolas'ın kurucusu Fulya Gündoğdu'nun İstanbul'da gerçekleşen davetinde buluştu.
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