İş kadınları buluştu!

Türkiye'nin önde gelen iş kadınları, Fiolas'ın kurucusu Fulya Gündoğdu'nun İstanbul'da gerçekleşen davetinde buluştu.

17 Kasım 2021 Çarşamba

İŞ İNSANI PINAR HOTİÇ DAVETE YALNIZ KATILDI

DENİZ ÜLKE AYIBOĞAN

KAGİDER BAŞKANI EMİNE ERDEM İŞ KADINLARINI BULUŞTURAN DAVETE KATILDI.

DAVETİN EV SAHİBİ FULYA GÜNDOĞDU, YELDA İPEKLİ İLE BİRLİKTE KONUŞMA YAPTI.

MELTEM KAZAZ

MÜGE SEVİL

İş kadınları buluştu!

Türkiye'nin önde gelen iş kadınları, Fiolas'ın kurucusu Fulya Gündoğdu'nun İstanbul'da gerçekleşen davetinde buluştu.

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