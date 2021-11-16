Maison Valentino ve Beymen, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani ve eşi Carolina Gaiani ile birlikte Venedik Sarayı'nın eşsiz atmosferinde özel bir davet gerçekleştirdi.
16 Kasım 2021 Salı
MODA TUTKUNU BERRAK BARUTÖZEL DAVETE KATILDI.
BİRNUR GAZİOĞLU, BEGÜM GAZİOĞLU BALLI BİRLİKTE MODA DAVETİNDE BOY GÖSTERDİ.
GÖZDE AKSOY SPOR VE ŞIK TARZIYLA DAVETTE DİKKAT ÇEKTİ.
BANU YENTÜR
SONGÜL TOPRAK
SERNUR ÇİFTÇİ
ASLI EKŞİOĞLU
AYTEN DANIŞMAN
CHRISTINA DEMİRDÖĞEN, BEGÜM AYDIN
LEONIE HANNE
GENEL
Modaseverleri buluşturan davet...
Maison Valentino ve Beymen, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani ve eşi Carolina Gaiani ile birlikte Venedik Sarayı'nın eşsiz atmosferinde özel bir davet gerçekleştirdi.
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