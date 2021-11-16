Modaseverleri buluşturan davet...

Maison Valentino ve Beymen, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani ve eşi Carolina Gaiani ile birlikte Venedik Sarayı'nın eşsiz atmosferinde özel bir davet gerçekleştirdi.

16 Kasım 2021 Salı

MODA TUTKUNU BERRAK BARUTÖZEL DAVETE KATILDI.

BİRNUR GAZİOĞLU, BEGÜM GAZİOĞLU BALLI BİRLİKTE MODA DAVETİNDE BOY GÖSTERDİ.

GÖZDE AKSOY SPOR VE ŞIK TARZIYLA DAVETTE DİKKAT ÇEKTİ.

BANU YENTÜR

SONGÜL TOPRAK

SERNUR ÇİFTÇİ

ASLI EKŞİOĞLU

AYTEN DANIŞMAN

CHRISTINA DEMİRDÖĞEN, BEGÜM AYDIN

LEONIE HANNE

GENEL

Modaseverleri buluşturan davet...

Maison Valentino ve Beymen, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani ve eşi Carolina Gaiani ile birlikte Venedik Sarayı'nın eşsiz atmosferinde özel bir davet gerçekleştirdi.

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