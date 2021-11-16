Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu...

MTV Avrupa Müzik Ödülleri, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

16 Kasım 2021 Salı

SAWEETIE AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİNDEKİ PERFORMANSIYLA NEFES KESTİ

SAWEETIE

SAHNEYE BİR KAR TANESİNİN İÇİNDE İNEN SAWEETIE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

SAWEETIE

ŞARKICI ED SHEERAN EN SEVİLEN ŞARKILARINI ÖDÜL TÖRENİNDE SESLENDİRDİ.

GECEDE ED SHEERAN, BAD HABITS İLE EN İYİ ŞARKICI VE EN İYİ SANATÇI ÖDÜLLERİNİN SAHİBİ OLDU.

 

GÖRKEMLİ GECEDE MALUMA'DA SAHNE ALDI.

MALUMA EN İYİ LATİN SANATÇI SEÇİLDİ.

ŞARKICI MALUMA KIRMIZI HALIDAKİ KOSTÜMÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

YUNGBLUD

ÜNLÜ ŞARKICI RITA ORA KOSTÜMÜYLE KIRMIZI HALIDA NEFES KESTİ

RITA ORA

WINNIE HARLOW

ETHAN TORCHIO, THOMAS RAGGI, DAMIANO DAVID, VICTORIA DE ANGELIS

LASZLO DIAZ CSONDOR, FLUOR TOMI

JORDAN NAPIERAY

BETTINA BUCHANAN

ALEX MARIA PETER

Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu...

MTV Avrupa Müzik Ödülleri, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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Nevbahar Koç

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