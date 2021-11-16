Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu...

SAWEETIE AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİNDEKİ PERFORMANSIYLA NEFES KESTİ
SAWEETIE AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİNDEKİ PERFORMANSIYLA NEFES KESTİ
SAWEETIE
SAHNEYE BİR KAR TANESİNİN İÇİNDE İNEN SAWEETIE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
SAWEETIE
ŞARKICI ED SHEERAN EN SEVİLEN ŞARKILARINI ÖDÜL TÖRENİNDE SESLENDİRDİ.
GECEDE ED SHEERAN, BAD HABITS İLE EN İYİ ŞARKICI VE EN İYİ SANATÇI ÖDÜLLERİNİN SAHİBİ OLDU.
GÖRKEMLİ GECEDE MALUMA'DA SAHNE ALDI.
MALUMA EN İYİ LATİN SANATÇI SEÇİLDİ.
ŞARKICI MALUMA KIRMIZI HALIDAKİ KOSTÜMÜYLE DİKKAT ÇEKTİ
YUNGBLUD
ÜNLÜ ŞARKICI RITA ORA KOSTÜMÜYLE KIRMIZI HALIDA NEFES KESTİ
RITA ORA
WINNIE HARLOW
ETHAN TORCHIO, THOMAS RAGGI, DAMIANO DAVID, VICTORIA DE ANGELIS
LASZLO DIAZ CSONDOR, FLUOR TOMI
JORDAN NAPIERAY
BETTINA BUCHANAN
ALEX MARIA PETER
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