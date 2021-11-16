Keyifli cadde turu...

İş insanı Ali Dürüst, Uğur Ayayadın ve eşi Deniz Ayaydın çifti ile Nazlı Keçili Bebek caddelerinde objektiflere yansıdı.

16 Kasım 2021 Salı

İŞ İNSANI ALİ DÜRÜST BEBEK'TE BİR ARKADAŞIYLA BİRLİKTE SPOR YAPTI.

ALİ DÜRÜST

İPEKYOL YÖNETİM KURULU ÜYESİ UĞUR AYAYDIN EŞİ DENİZ AYAYDIN İLE BİRLİKTE BEBEK'TEYDİ.

UĞUR-DENİZ AYAYDIN

NAZLI KEÇİLİ

NAZLI KEÇİLİ

NAZLI KEÇİLİ

Keyifli cadde turu...

İş insanı Ali Dürüst, Uğur Ayayadın ve eşi Deniz Ayaydın çifti ile Nazlı Keçili Bebek caddelerinde objektiflere yansıdı.

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Keyifli cadde turu...

İş insanı Ali Dürüst, Uğur Ayayadın ve eşi Deniz Ayaydın çifti ile Nazlı Keçili Bebek caddelerinde objektiflere yansıdı.
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Nevbahar Koç

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