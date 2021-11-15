Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.
15 Kasım 2021 Pazartesi
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY BEBEK SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
YALNIZ BAŞI YÜRÜYEN BAKAN MEHMET NURİ ERSOY, BOĞAZ'A KARŞI FORM TUTTU.
MEHMET NURİ ERSOY
MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY
MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY
MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY
MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY
MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY
MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY
Bakan Bebek'te yürüyüş yaptı!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.
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