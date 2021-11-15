Bakan Bebek'te yürüyüş yaptı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.

15 Kasım 2021 Pazartesi

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY BEBEK SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞ YAPTI.

YALNIZ BAŞI YÜRÜYEN BAKAN MEHMET NURİ ERSOY, BOĞAZ'A KARŞI FORM TUTTU.

MEHMET NURİ ERSOY

MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY

MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY

MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY

MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY

MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY

MEHMET NURİ- PERVİN ERSOY

Bakan Bebek'te yürüyüş yaptı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı.

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