Carter Reum ile evlenen Paris Hilton, üç gün süren düğününden sonra evlilik kutlaması yaptı.
15 Kasım 2021 Pazartesi
CARTER REUM İLE 3 GÜN SÜREN GÖRKEMLİ DÜĞÜN TÖRENİYLE EVLENEN PARİS HILTON, EVLİLİKLERİNİ PARTİYLE KUTLADI.
GECEDE PARİS HILTON PEMBE DUVAKLI BİR GELİNLİK TERCİH ETTİ.
PARİS HILTON VE CARTER REUM'UN YAKIN ÇEVRESİNİN KATILDIĞI PARTİYE ÇİFT EL ELE GELDİ.
PARIS HILTON DÜĞÜN TÖRENİNDE 3 AYRI GELİNLİK TERCİH ETTİ.
PARIS HILTON
PARİS HILTON VE CARTER REUM
PARİS HILTON VE CARTER REUM
Hilton'a düğün kutlaması!
Carter Reum ile evlenen Paris Hilton, üç gün süren düğününden sonra evlilik kutlaması yaptı.
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