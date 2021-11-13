Amerika'da yaşayan Alev Törüner yakın arkadaşı Dalia Garih'i ağırladı.
13 Kasım 2021 Cumartesi
DALİA GARİH, ARKADAŞI ALEV TÖRÜNER İLE NEW YORK'TA BİR ARAYA GELDİ.
DALİA GARİH, ALEV TÖRÜNER
DALİA GARİH
DALİA GARİH
DALİA GARİH
New York'ta buluşma...
Amerika'da yaşayan Alev Törüner yakın arkadaşı Dalia Garih'i ağırladı.
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