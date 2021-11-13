Dünyaca ünlü isimlerden Lady Gaga, Emily Ratajkowski ve Irina Shayk cadde stilleriyle sokaklarda boy gösterdiler.
13 Kasım 2021 Cumartesi
ÜNLÜ MODEL IRANA SHAYK NEW YORK'TA SALAŞ ŞIKLIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ.
ŞARKICI LADY GAGA BİR MEKAN ÇIKIŞI TARZIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI.
CADDELERDE DE İDDİASINI SÜRDÜREN LADY GAGA FARKLI STİLİYLE CADDENİN ŞIKLARINA ADINI YAZDIRDI.
MODEL EMILY RATAJKOWSKI CEKET VE ETEK KOMBİNİYLE NEW YORK SOKAKLARINDA
EMILY RATAJKOWSKI
EMILY RATAJKOWSKI
LUCY HALE
LUCY HALE
Modern cadde şıkları
Dünyaca ünlü isimlerden Lady Gaga, Emily Ratajkowski ve Irina Shayk cadde stilleriyle sokaklarda boy gösterdiler.
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