Stiliyle göz dolduruyor

OYA ECZACIBAŞI
Oya Eczacıbaşı
Melisa Von Faber Castell
Berrin Zorlu
Nevbahar Koç
Ronit Hakko
Amerika'da yaşayan Alev Törüner yakın arkadaşı Dalia Garih'i ağırladı.
akmKorkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül töreni, Beyoğlu Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İlk kez düzenlenen ve 13 ülkeden 42 filmin yarıştığı festivalde dereceye girenlere ödülleri verildi.
Ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan, yaklaşık beş yıldır mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Korçan'ı cenaze töreninde sevenleri son yolcuğuna uğurlandı.
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