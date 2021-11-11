Hanımların Bebek turu...

SOSYETENİN TANINMIŞ İSİMLERİNDEN EDVİNA SPONZA, BEBEK'TE GÖRÜNTÜLENDİ.
EDVİNA SPONZA
MERHUM İŞ İNSANI SÜLEYMAN TOPLUSOY'UN EŞİ İPEK TOPLUSOY'DA BEBEK'E TEK BAŞINA GELMİŞTİ.
İPEK TOPLUSOY
AYŞEGÜL DİNÇKÖK'ÜN KIZI MUTLU DİNÇKÖK ARKADAŞLARIYLA BULUŞMAK İÇİN BEBEK'İ TERCİH ETTİ.
MUTLU DİNÇKÖK
İpek Toplusoy, Edvina Sponza ve Mutlu Dinçkök Bebek caddelerinde objektiflere yakalandı.
Melisa Von Faber Castell
Nevbahar Koç
Ronit Hakko
İş, turizm ve MICE dünyasını Türkiye turizminin başkenti Antalya’da buluşturan Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards Oscar tadında görkemli bir törenle gerçekleşti.
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