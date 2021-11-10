Koç'tan Atatürk'e özel anma!

Gülmanlar, uçakta pişti oldular!

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Eda Cideli ile Fransa'ya seyahat eden Kemal Gülman, boşanma aşamasında olduğu eşi Feryal Gülman'la aynı uçakta pişti oldu.