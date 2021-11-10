Fenerbahçe Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gerçekleştirdiği törenle andı.
10 Kasım 2021 Çarşamba
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ VE KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ KOÇ ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ÖLÜMÜNÜN 83. YIL DÖNÜMÜNDE ANDI.
GENÇ SPORCULARLA BİR ARAYA GELEN ALİ KOÇ, KATILIMCILARLA BİRLİKTE SAAT 9'U 5 GEÇE DENİZE KARANFİL BIRAKTI.
İŞ İNSANI ALİ KOÇ, FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ÜYELERİYLE BİRLİKTE VAPURLA DOLMABAHÇE SARAYI'NI ZİYARET ETTİ.
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Koç'tan Atatürk'e özel anma!
Fenerbahçe Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gerçekleştirdiği törenle andı.
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