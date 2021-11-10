Genç sosyetik Serra Türker, Asuman Şener ve iş insanı Ahmet Hanif ile eşi Demet Hanif Bebek'te form tuttular.
10 Kasım 2021 Çarşamba
AHMET VE DEMET HANİF ÇİFTİ BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
AHMET-DEMET HANİF
GENÇ SOSYETİK SERRA TÜRKER BİR ARKADAŞIYLA BİRLİKTE BOĞAZ'DA FORM TUTTU.
SERRA TÜRKER
SERRA TÜRKER
ASUMAN ŞENER
ASUMAN ŞENER
Boğaz'da form tuttular...
Genç sosyetik Serra Türker, Asuman Şener ve iş insanı Ahmet Hanif ile eşi Demet Hanif Bebek'te form tuttular.
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