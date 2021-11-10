Gülmanlar, uçakta pişti oldular!

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Eda Cideli ile Fransa'ya seyahat eden Kemal Gülman, boşanma aşamasında olduğu eşi Feryal Gülman'la aynı uçakta pişti oldu.

10 Kasım 2021 Çarşamba

İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN, AVUKATI EDA CİDELİ İLE ÇIKTIĞI FRANSA SEYAHATİ SONRASINDA 7 YILDIR BOŞANMA DAVASI SÜREN ESKİ EŞİ FERYAL GÜLMAN İLE PİŞTİ OLDU. 

KEMAL GÜLMAN AVUKAT SEVGİLİSİ EDA CİDELİ İLE UÇAKTA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ.

FERYAL GÜLMAN, 2013 YILINDA KENDİSİNİ ALDATTIĞI İDDİASIYLA KEMAL GÜLMAN'A BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTI.

İŞ İNSANI KEMAL GÜLMAN VE ESKİ EŞİ FERYAL GÜLMAN BEBEK'TE Kİ YALI SATIŞI KRİZİNDEN SONRA YALININ İÇİNDE BULUNAN OSMAN HAMDİ'NİN ÇİÇEK YERLEŞTİREN KIZ TABLOSU VE DİĞER ESER İÇİN KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ.

 

FERYAL GÜLMAN VE KEMAL GÜLMAN ÇİFTİNİN ASLAN KEMAL ADINDA BİR OĞULLARI VAR.

FERYAL GÜLMAN

KEMAL GÜLMAN

KEMAL GÜLMAN

KEMAL GÜLMAN

KEMAL GÜLMAN

KEMAL GÜLMAN

KEMAL GÜLMAN

KEMAL GÜLMAN

Gülmanlar, uçakta pişti oldular!

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Eda Cideli ile Fransa'ya seyahat eden Kemal Gülman, boşanma aşamasında olduğu eşi Feryal Gülman'la aynı uçakta pişti oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık ve faklı...

Melisa Von Faber Castell
Tarz kombinler

Nevbahar Koç
Stiliyle göz dolduruyor

Ronit Hakko
Boğaz'da form tuttular...

Genç sosyetik Serra Türker, Asuman Şener ve iş insanı Ahmet Hanif ile eşi Demet Hanif Bebek'te form tuttular.

Gülmanlar, uçakta pişti oldular!

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Eda Cideli ile Fransa'ya seyahat eden Kemal Gülman, boşanma aşamasında olduğu eşi Feryal Gülman'la aynı uçakta pişti oldu.
Kardeşler Milano'da...

İş insanı İbrahim Barut ablası Alpin Albayrak ile birlikte Milano'ya seyahat etti.
Beyoğlu'nda 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'...

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”nin Açılış Resepsiyonu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ev sahipliğinde düzenlendi.

Erkan'ın 60 yılına tanıklık ettiler...

Joan Kim Erkan’ın Türkiye’deki 60 yıllık yaşamını konu alan ‘Kim Bu/Lady Who’ kitap lansmanı düzenlendi. İş dünyasından ünlü isimler, lansmanda bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.