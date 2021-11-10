İKİ KARDEŞ SEYAHATLERİNDEN BİRÇOK GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI.
ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN OĞLU HİKMET ALBAYRAK İLE EVLİ OLAN ALPİN ALBAYRAK ÇİFTİNİN İKİ ÇOCUĞU VAR.
ALPİN-HİKMET ALBAYRAK
ALPİN-HİKMET ALBAYRAK
ALPİN-HİKMET ALBAYRAK
ALPİN-HİKMET ALBAYRAK
ALPİN-HİKMET ALBAYRAK
ALPİN-HİKMET ALBAYRAK
Kardeşler Milano'da...
İş insanı İbrahim Barut ablası Alpin Albayrak ile birlikte Milano'ya seyahat etti.
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