Kardeşler Milano'da...

İş insanı İbrahim Barut ablası Alpin Albayrak ile birlikte Milano'ya seyahat etti.

10 Kasım 2021 Çarşamba

İŞ İNSANI İBRAHİM BARUT ABLASI ALPİN ALBAYRAK İLE MİLANO'YA SEYAHAT ETTİ.

İKİ KARDEŞ SEYAHATLERİNDEN BİRÇOK GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN OĞLU HİKMET ALBAYRAK İLE EVLİ OLAN ALPİN ALBAYRAK ÇİFTİNİN İKİ ÇOCUĞU VAR.

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

ALPİN-HİKMET ALBAYRAK

Kardeşler Milano'da...

İş insanı İbrahim Barut ablası Alpin Albayrak ile birlikte Milano'ya seyahat etti.

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