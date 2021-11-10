Beyoğlu'nda 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'...

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nin Açılış Resepsiyonu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ev sahipliğinde düzenlendi.

10 Kasım 2021 Çarşamba

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'UN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ'NE, KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI AHMET MİSBAH DEMİRCAN VE COŞKUN YILMAZ DA KATILDI.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY ÖZEL GECEDE KAZAKİSTAN, ÖZBEKİSTAN, KIRGIZİSTAN, AZERBAYCAN, TÜRKMENİSTAN, MACARİSTAN GİBİ ÜLKELERDEN GELEN SİNEMACI VE OYUNCULARLA BİR ARAYA GELDİ.

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI AHMET MİSBAH DEMİRCAN ÖZEL GALA GECESİNDE HAZIR BULUNDU.

MONİK İPEKEL, KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ'NE KATILARAK TÜRK SİNEMA VE DİZİ DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

GÖRGÜN TANER FESTİVALİN KONUKLARI ARASINDAYDI.

ÖZBEK OYUNCU SİTORA FARMONOVA FESTİVALE KATILDI.

ALMİRA TURSYN, AKAN SATAYEV

Beyoğlu'nda 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'...

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"nin Açılış Resepsiyonu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ev sahipliğinde düzenlendi.

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